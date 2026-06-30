Певица Зара вспомнила свой выпускной в Санкт-Петербурге

Певица Зара поделилась воспоминаниями о своём выпускном вечере и призналась, что её школьный праздник получился совсем необычным.

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Зара рассказала в беседе с WomanHit на выпускном балу в Кремле, что к тому моменту она уже уверенно чувствовала себя на каблуках — сказался многолетний опыт выступлений. Свой праздничный образ певица выбрала сама.

«У меня была серебряная юбка и топ. Наряд не шили, а купили. Была на каблуках, уже умела на них ходить, так как я с 12 лет на сцене работаю», — рассказала артистка.

Зара призналась, что выпускной в Санкт-Петербурге стал для неё одним из самых ярких воспоминаний юности: «Это был Петербург, я выпускница 56-й гимназии, я серебряная медалистка, и выпускной — это было нереально круто», — вспомнила певица.

Однако даже в этот важный вечер Зара не смогла полностью забыть о сцене. Она успела выступить перед зрителями и вернуться на собственный праздник.

При этом певица отметила, что тогда ещё не до конца понимала масштаб перемен — окончание школы и переход во взрослую жизнь не воспринимались как что-то судьбоносное: «Я этого как-то не осознавала», — призналась Зара.

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