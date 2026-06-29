Российский комик заставил бывшего шеф-повара Белого дома пить «Тархун» и раскрыл реакцию

Российский стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), переехавший жить в США, рассказал о коллаборации с известным американским блогером, бывшим шеф-поваром Белого дома Андре Рашем. В интервью проекту «Вписка», доступном на YouTube, он заявил, что заставил Раша попробовать русские лимонады.

Юморист рассказал, что предложил Рашу попробовать «Тархун», «Байкал» и «Дюшес».

«Больше ему, естественно, понравился "Дюшес", потому что это просто грушевый лимонад, это проще всего пить на бытовом уровне. От "Тархуна" он ***. Он такой: "Это лекарство какое-то, ***"», — раскрыл реакцию блогера на эти напитки Поперечный.

Он уточнил, что «Байкал» шеф-повару также не понравился.

Комик добавил, что также угостил Раша русской водкой, после чего они с шеф-поваром сильно напились.

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