В Госдуме призвали отстранить Марата Башарова от работы на телевидении

Депутат Государственной думы Ксения Горячева обратилась к руководству холдинга «Газпром-Медиа», а также к главам телеканалов ТНТ и «Пятница» с запросом о целесообразности дальнейшего сотрудничества с телеведущим Маратом Башаровым. Поводом для обращения стали регулярные обвинения артиста в домашнем насилии.

© Вечерняя Москва

Парламентарий в своем обращении сослалась на общественный запрос, подтвержденный петициями. По словам Горячевой, под требованием отстранить ведущего от эфира подписались более 80 тысяч человек. Она подчеркнула, что вопрос о репутации медийных персон, связанных с насилием, остается актуальным, и призвала телеканалы прояснить свою позицию по данному вопросу.

— Эта история длится уже много лет. Но время не делает ее менее важной. Если спустя годы общество продолжает возвращаться к этому вопросу, значит тогда он так и не был решен. Прошу сообщить, существуют ли в вашей организации внутренние этические стандарты или критерии, регулирующие участие в телевизионных проектах лиц, публично связанных с фактами домашнего насилия и иных форм насильственного поведения, — передает слова Горячевой Газета.ru.

Публичные обвинения в адрес Башарова неоднократно становились поводом для дискуссий. Еще в 2019 году после сообщений об избиении супруги Елизаветы Шевырковой артист был отстранен от ряда театральных ролей. Сам ведущий в июле 2024 года заявлял, что последствия этих скандалов отражаются на его карьере до сих пор. В биографии актера было три официальных брака, в двух случаях бывшие супруги заявляли о физическом насилии со стороны Башарова.