Рэпера 9mice проверят на пропаганду наркотиков

Рэпера 9mice (настоящее имя Сергей Дмитриев) проверят на пропаганду наркотиков в треках. Как пишет Telegram-канал Mash, после постов его бывших девушек общественнице Екатерине Мизулиной начали поступать жалобы на музыканта.

На Дмитриева пожаловалась его экс-избранница Режина Нтахомпогазе — она сообщила, что у нее произошел выкидыш из-за постоянного стресса на фоне отношений с артистом. Кроме того, по ее словам, рэпер якобы изменял ей с несовершеннолетними фанатками.

Другая бывшая девушка 9mice модель Эрика Кикнадзе (падчерица Ивана Урганта), в свою очередь, посетовала на травлю из-за слухов, которые 9mice распускает о ней в московской тусовке.

Теперь 25-летнего Дмитриева проверят на предмет пропаганды наркотиков.

Сейчас рэпер встречается с экс-участницей группы «Serebro» Катей Кищук.

Недавно сообщалось, что сборники Маяковского и Ленина буду маркировать из-за закона о пропаганде наркотиков.