Дробыш рассказал о здоровье Николая Носкова

Композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал о состоянии здоровья певца Николая Носкова. Об этом сообщает «Абзац».

По словам Дробыша, Носкову стало тяжело гастролировать из-за состояния здоровья. Каких-либо дополнительных подробностей он не раскрыл, но добавил, что в России осталось очень много поклонников певца.

«Огромное количество людей хотят приходить на его концерты, хотят слышать эти песни вживую, но, к сожалению, по состоянию здоровья Николаю Ивановичу уже достаточно трудно выезжать в разные города», – заявил он.

Дробыш также рассказал о том, что Носков несколько лет назад поддержал молодого певца IVAN (Александр Иванов), и теперь тот принимает участие почти во всех концертах наставника.

«И вы знаете, я с огромной радостью вижу, как встают залы в самых разных уголках нашей страны, как люди рукоплещут уже Александру, принимая его с той любовью, с которой принимают Николая Ивановича», – добавил Дробыш.

Ранее концерт Носкова в Москве отменили.