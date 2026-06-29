Shaman раскрыл, почему не отправился на спецоперацию

Известный певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) рассказал на пресс-конференции, что не отправился на специальную военную операцию в связи с тем, что главным фронтом для него является сцена. Об этом пишет РИА Новости.

Артист напомнил, что постоянно ездит в зону проведения спецоперации, проводит благотворительные концерты для бойцов.

Вместе с тем, пояснил исполнитель, «диванные сторожевые комментаторы» постоянно стараются отправить его на фронт. Он предположил, что пользователи пишут резкие комментарии в соцсетях ради того, чтобы лишить певца главного фронта — сцены.

«Сцена, мой голос, мои песни — это мое главное оружие», — подчеркнул Shaman.

По его словам, во время поездок, общения со зрителями ни один боец не поинтересовался, «почему Shaman не на фронте».

Shaman показал трусы на пресс-конференции

Ранее актер Иван Охлобыстин сообщил, что несколько раз просился в добровольческие подразделения, но не получил одобрения. Он добавил, что «каждый должен быть на своём месте».

Певец Олег Газманов разъяснил, в свою очередь, что не не выступает на передовой по прямому запрету спецслужб. Он пояснил, что силовики откровенно назвали ему риски, пояснили, что его концерт может собрать сотни человек, по площадке могут ударить ракетой или дроном.