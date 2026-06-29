На Дмитрия Колдуна напал неизвестный: пытались ограбить

Певец Дмитрий Колдун 20 лет назад победил на проекте «Фабрика звезд». Грандиозный финал состоялся в «Олимпийском».

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Сегодня артист ещё раз вспомнил некоторые интересные детали нахождения на шоу. По словам артиста, он до последнего момента не мог поверить в то, что победит.

«В свои 22 с хвостиком я даже представить себе не мог, что человек, приехавший не то что из какой-то провинции, а из другой страны, может выиграть российский телевизионный проект. Для меня это было настолько невероятно, что я не смог держать эмоции в себе. Тем более, идя на этот проект, на кастинг, я был абсолютно уверен, что места уже поделены, что все абсолютно предвзято и все находятся на местах, которые им обещали. Приехать на шоу меня буквально заставила мама», - рассказал Колдун.

На проекте было много всего запоминающегося, но одно событие артист не может забыть до сих пор.