На Дмитрия Колдуна напал неизвестный: пытались ограбить
Певец Дмитрий Колдун 20 лет назад победил на проекте «Фабрика звезд». Грандиозный финал состоялся в «Олимпийском».
Сегодня артист ещё раз вспомнил некоторые интересные детали нахождения на шоу. По словам артиста, он до последнего момента не мог поверить в то, что победит.
«В свои 22 с хвостиком я даже представить себе не мог, что человек, приехавший не то что из какой-то провинции, а из другой страны, может выиграть российский телевизионный проект. Для меня это было настолько невероятно, что я не смог держать эмоции в себе. Тем более, идя на этот проект, на кастинг, я был абсолютно уверен, что места уже поделены, что все абсолютно предвзято и все находятся на местах, которые им обещали. Приехать на шоу меня буквально заставила мама», - рассказал Колдун.
На проекте было много всего запоминающегося, но одно событие артист не может забыть до сих пор.
«Конечно, разное было на «Фабрике звезд». У нас там появились, например, две группировки - по лагерям как бы разбивались. Но это были скорее детские игры. А вот по-настоящему драматичный момент произошел, когда после победы на «Фабрике звезд» мне подарили гитару в качестве главного приза. И какой-то мужчина из числа сотрудников за кулисами в «Олимпийском» захотел у меня ее отнять. Он увидел её и буквально начал вырывать. Сказал, мол, я тебе потом отдам: ты все равно сейчас едешь на гастроли. Но я не отдал, потому что я вцепился своим хватом, которым привык работать у дедушки в огороде. Я тогда еще не знал, что это за гитара, а теперь понимаю, что гитара, которую мне подарили, коллекционная. Их всего 10 штук в мире, а сделана она самым опытным мастером компании Fender, которая является лидером по производству инструментов для музыкантов по всему миру. Сейчас эта кастомная гитара стоит просто баснословных денег. Ну и тогда она, в общем-то, стоила нормально. Я вот думаю, что если бы я тогда разжал свою руку, остался бы не только без ценного приза, но еще и без памяти, которую подарил мне этот проект. Из подарков, полученных на «Фабрике», это все, что у меня сейчас осталось. Потому что барабан, на котором расписывались Scorpions, уже выцвел, автографов уже не видно, они выгорели. А гитара до сих пор находится в идеальном состоянии», - поведал артист.