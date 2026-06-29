Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) продемонстрировал кусочек своих трусов. Это произошло на пресс-конференции, передает корреспондент Daily Storm.

При этом он отметил, что «веками крестьяне и цари творили историю без нижнего белья». В то же время ранее артист признавался, что не любит этот предмет гардероба.

Выступление Shamana вырезали из эфира

Тогда SHAMAN был на гастролях в Рязани. В гостиничном номере он распаковал чемоданы и с юмором заметил, что фанатам, которые иногда похищают вещи знаменитостей в гримерках, теперь не стоит беспокоиться: в его багаже этого предмета не найти.

На вопрос корреспондента о месте нахождения нижнего белья артист ответил, что трусов у него никогда не было, поскольку он не понимает их предназначения.