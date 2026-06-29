Маш Милаш обвинила Ивлееву в краже контента

Блогер Маш Милаш (Мария Камова) заявила, что Настя Ивлеева воровала у нее контент. Об этом она сказала в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала Fametime TV.

По словам Милаш, когда она только начинала карьеру, с ней связалась команда Ивлеевой и предложила сотрудничество. Однако, как оказалось, блогер брала идеи Маши и выдавала за свои.

«Я стала видеть, как у нее на канале стали выходить видосы, которые я выложила уже месяц назад. Я видела в этом какую-то "сейчас я с ними поругаюсь и у меня больше этого варианта не будет"», — рассказала Маш Милаш.

Она добавила, что в тот момент она не была достаточно крутой и смелой, чтобы обсудить этот инцидент.