Самойлова прокомментировала слухи о задолженности перед ФНС

Сегодня появилась информация о том, что у Оксаны Самойловой задолженность перед налоговой. Согласно информации на сайте ФНС России, у блогера действительно есть долг. Однако всё не так просто. В разговоре с Super Оксана объяснила, в чём дело, заметив, что никаких долгов за ней не числится. Представители блогера уже разбираются с данной проблемой.

«Проблема в том, что задвоилась отчётность. Бухгалтерия вместе с налоговой разбираются в рабочем режиме. У меня всё оплачено», — рассказала нашему корреспонденту Самойлова.

Ранее Оксана Самойлова призналась, что после каждого важного события в её семье она берёт паузу и ждёт, что напишут журналисты. Блогер раскрыла, что читает все новости о себе.

Более того, Оксана настолько трепетно относится к информационной повестке, что установила в каждой комнате дома телевизор. Так она может в любой момент узнать, какие новости о ней появляются в СМИ.

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