Продюсер оценил перспективы организации концертов Пугачевой

Певица Алла Пугачева готова выступать на сцене, однако круг ее фанатов сейчас весьма узок и им придется раскошелиться, чтобы увидеть артистку. Такое мнение высказал News.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

По словам продюсера, еще остаются почитатели творчества Пугачевой, но их немного, поэтому стадионного выступления ждать не стоит.

«Думаю, что Пугачева готова выступить на сцене (…) У нее есть фанаты в России и за рубежом — это уехавшие граждане РФ и советские мигранты. Я думаю, опираясь на них, Алла Борисовна сможет улучшить свое благосостояние. Понятно, что концертов не будет в России. Это могут быть несколько выступлений для ограниченной публики в том же Таиланде», — пояснил Рудченко.

Он отметил, что в случае организации выступления Пугачевой, «стоимость билетов для ее истинных поклонников будет завышена».

«Но эти люди, мне кажется, будут готовы дорого заплатить, чтобы увидеть певицу», — уверен продюсер.

Ранее появилась информация, что Пугачевой поступило предложение о двух концертах в Таиланде с общим гонораром в $2 млн (более 154 млн рублей). Организаторы планировали провести шоу с билетами на первые ряды стоимостью до $30 тысяч (2,7 млн рублей) за место.

При этом после начала спецоперации певица Алла Пугачева вместе с мужем и детьми уехала из России. В октябре 2022 года она опубликовала обращение в соцсетях, заявив, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла», а также заметила, что они «были холопами, стали рабами».