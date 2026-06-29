Актриса Рудова раскрыла детали серьёзной травмы

История падения Ольги Бузовой не даёт покоя многим фанатам артистки. Певица поскользнулась в душевой, и в итоге загремела в больницу. Но, как выяснилось, подобная участь постигла не только артистку. Звезда фильмов и сериалов Наталья Рудова тоже получила травму у себя дома. Подробностями она поделилась с журналистами.

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"Буквально недавно я случайно поскальзываюсь в ванной, а у меня везде камень, зацепляюсь ногой- и теперь у меня вот такая гематома, - показала Рудова руками огромный синяк. - Теперь на ноге пятно, которое не проходит уже полтора месяца. Но если бы я не зацепилась ногой, вполне возможно, что я бы ударилась головой о камень - и все".

К счастью, Наталья обошлась без операции. А вот Ольге пришлось зашивать ногу. И теперь, по слухам, Бузова собирается подать в суд на тех, кто делал ремонт в её квартире, потому что оказалось, что плитка была неправильно установлена, и это могло стать причиной травмы. Впрочем, Наталья Рудова не уверена, что судебные разборки к чему-то приведут.