«Выбираю не людей»: Надежда Сысоева об отсутствии подруг

Актриса Надежда Сысоева объяснила, почему у нее нет подруг. Как сообщает Starhit, артистка призналась, что выбирает «не людей», а «поле».

Сысоева верит в эзотерику. Недавно она вышла на связь с поклонниками и высказалась, почему у нее нет подруг.

«Если желания не исполняются, дело не всегда в мире. В эзотерике считается: чем тяжелее карма, тем больше в жизни борьбы и тем меньше легкой материализации. Мужчина — Солнце, а женщина — Луна. Солнце действует, а Луна проявляет. Поэтому состояние женщины влияет на то, как реализуется мужчина. И теперь вы понимаете, почему у меня почти нет подруг. Я выбираю не людей, а поле», — заявила она.

Сысоева уверена в своей «наполненности» и отмечает, что отсутствие подружек помогает не растрачивать жизненную энергию, которая имеет важное значение для ее избранника.