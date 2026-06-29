Обида на Пугачеву и жалобы на пенсию: где сейчас певец Михаил Муромов

Исполнитель хитов «Яблоки на снегу» и «Странная женщина» Михаил Муромов считает, что его пенсии недостаточно для нормальной жизни в Москве. Что известно об исполнителе, и почему он обижался на певицу Аллу Пугачеву, разбиралось издание News.ru.

Карьера

Михаил Муромов родился 18 ноября 1950 года в семье заведующей кафедрой электротехники и ученого-гидравлика. Он учился в физико-математическом классе, а также играл на виолончели и гитаре. После окончания Московского технологического института мясо-молочной промышленности Муромов начал научную карьеру, разработав три прибора для пищевой промышленности.

Однако музыка всегда оставалась его страстью, он выступал в ВИА «Славяне», а в середине 1980-х перешел к сольной карьере. Прославила певца композиция «Яблоки на снегу», которую он исполнил на фестивале «Песня года» в 1988 году.

Пик популярности Муромова пришелся на период с 1987 по 1991 годы. Среди его хитов также «Ариадна», «Странная женщина» и цикл песен об Афганистане.

Влияние Пугачевой

Журналист и знакомая Михаил Муромова Антонина Саврасова-Абрамова рассказала, что певец жаловался на то, что его первые композиции не пускали на телевидение из-за Аллы Пугачевой.

«Вообще-то у Миши около 15 музыкальных альбомов, музыка очень высокого качества. (…) Однако зрители запомнили его по «Яблокам на снегу», и все тут. Знаю, что ему как музыканту обидно, оттого что остальное его творчество недооценено», — рассказала она.

Личная жизнь

При этом Михаил Муромов особо не афишировал свою личную жизнь, он публично рассказал о своем единственном официальном браке, который длился всего три года, детей в нем не было. Однако певец упоминал, что у него есть внебрачные дети.

«Внебрачных детей у меня действительно очень много — цифру озвучивать не буду. Я с этими детьми не знаком. Они росли без меня. Я принимал участие в воспитании четырех детей, хорошие люди выросли», — отмечал музыкант.

При этом в 2025 году в программе Андрея Малахова появилась Вера Сапронова, заявив, что состояла в отношениях с Муромовым на протяжении 16 лет и родила от него сына. Однако, по ее словам, музыкант так и не сделал ей предложения, а их сын ушел из жизни в возрасте 33 лет.

«Детей своих Миша не афишировал. А женщин рядом с ним всегда было много. Почти все они, насколько помню, были прямо модельной внешности — очень красивые, фигуристые. Но жил он многие годы в квартире с мамой после смерти отца. Был очень заботливым и трепетным сыном. И страшно горевал, когда мамы не стало», — заметила Саврасова-Абрамова.

Как живет сейчас Муромов

Сейчас Михаил Муромов подчеркивает, что «не жалуется на пенсию», он считает важным проинформировать, что пенсионные выплаты у него 15 тысяч рублей в месяц, а прожиточный минимум в Москве — больше.

«Пенсии хватает на один поход в магазин. Благо, я не бедствую. Поэтому на этот счет не волнуюсь», — заметил он.

При этом у Муромова нет званий заслуженный артист или народный артист России и прибавки к песни ему не положено. Однако он продолжает выступать и не собирается останавливаться.

Ранее артист рассказывал, что у него действительно было множество женщин. Муромов отмечал, что, как правило, они к нему «сами приезжали», а он не отказывал, поскольку не мыслит своего существования без интимной жизни.