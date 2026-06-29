Виктория Боня объявила бойкот популярному бренду

Блогерша Виктория Боня объявила бойкот бренду Balenciaga. Об этом сообщает Starhit.

Сперва блогер обвинила Balenciaga в сатанизме* (Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено), приведя кадры с показа.

«Мы с вами покупаем вещи, кормим корпорации, которые прославляют сатанизм*. Мы хлопаем таким брендам и несем им свои деньги», — заявила Боня.

Позднее Боня поняла, что перепутала показы — кадры принадлежали другому бренду. Она принесла извинения, однако заявила, что Balenciaga был впутан в скандал с детской порнографией и это «не меняет ничего».

* Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.