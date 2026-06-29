Певица Алла Пугачева якобы пережила две операции на сердце, в связи с чем отказалась от всех выступлений по состоянию здоровья и завершила карьеру певицы. Об этом в понедельник, 29 июня, пишет Mash.

По утверждениям источника, полгода назад артистка лежала в одной из европейских клиник. После хирургического вмешательства ее организм якобы перестал выдерживать тяжелые нагрузки. Авторы материала утверждают, что Пугачеву мучает одышка и боли в груди. Помимо этого, у артистки якобы увеличился риск ухудшения здоровья при любых концертах, из-за чего петь в привычном режиме исполнительница больше не может.

Отмечается, что Пугачева якобы отказалась от концерта в Таиланде за два миллиона долларов и от частного мероприятия за 500 тысяч долларов. Врачи рекомендовали ей беречь здоровье, сообщается в публикации.

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