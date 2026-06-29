Прилучный рассказал, что они с Брутян живут рядом с Муцениеце

Актер Павел Прилучный рассказал, что после расставания с Агатой Муцениеце продолжает часто видеться со старшими детьми. По словам актера, этому помогает то, что они живут по соседству.

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— Они живут рядом и всегда могут прийти к нам в гости, двери открыты. Мы каждый год заранее планируем совместный отпуск, — поделился Прилучный.

Артист отметил, что старается проводить с детьми как можно больше времени. По его словам, они регулярно общаются, делятся переживаниями, советуются с ним и всегда остаются на связи, передает РИА Новости.

Супруга актера Павла Прилучного Зепюр Брутян рассказала, как ей удалось наладить отношения с детьми актера от брака с актрисой Агатой Муцениеце. Брутян отметила, что старалась не навязывать общение и не стремилась сразу занять место мачехи. Она выбрала легкий и игровой формат знакомства и позволила детям самим проявлять инициативу. При этом она понимала, когда стоит оставить их наедине с отцом.

3 марта дочери актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного исполнилось 10 лет. Мама поздравила Мию с самого утра и показала подписчикам в соцсетях, как украсила дом к празднику. Позже к девочке публично обратился и папа.