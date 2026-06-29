Налоговая ликвидировала ИП солиста Little Big Ильи Прусикина*

Налоговая ликвидировала ИП солиста группы Little Big Ильи Прусикина*. Об этом Super стало известно благодаря данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Артист был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с 2017 года с видом деятельности в области исполнительских искусств.

Выяснилось, что 27 июня ФНС ликвидировала ИП. В выписке из ЕГРИП приводится следующее пояснение: «Исключение индивидуального предпринимателя из ЕГРИП в связи с наличием условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 22.4 Федерального закона от 08.08.2001 № 129 — ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"».

ФНС, как известно, может ликвидировать ИП в том случае, если предприниматель прекратил деятельность, в течение долгого времени не предоставлял налоговую отчётность и не осуществлял никаких операций по банковским счетам.

В мае этого года сообщалось, что у артиста висит два долга — штраф за нарушение порядка предоставлений сведений иноагента (40 тысяч рублей) и налоговая задолженность (58 тысяч рублей).

*Признан иностранным агентом в РФ