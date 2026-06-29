Певице Алле Пугачевой предложили около $2 млн за проведение двух концертов в Таиланде. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По его данным, организаторы рассчитывают провести масштабные выступления для обеспеченной аудитории.

Как утверждает источник, для зрителей первых рядов планировалось установить стоимость билетов до $30 тыс. за место, что эквивалентно примерно 2,7 млн рублей. Кроме того, организаторы рассчитывали пригласить на концерты крупных предпринимателей и других состоятельных гостей, сделав ставку на формат закрытого премиального мероприятия.

По информации Mash, помимо двух концертов певице предложили отдельно выступить на частном мероприятии. За такой концерт ей готовы были заплатить еще $500 тыс. Источник утверждает, что предложение было сделано на фоне ранее появившейся информации о готовности артистки рассматривать летом приглашения от крупных заказчиков.

О том, приняла ли Алла Пугачева предложение, не сообщается.