Пока одни звезды лишаются возможности выступать из-за поддержки России, другие получают миллионы долларов за селфи с украинскими боевиками. Life.ru рассказал, как события на Украине разделили западных знаменитостей.

Отмена концертов Болена

По сообщениям СМИ, концертный тур экс-солиста Modern Talking Дитера Болена в Эстонии находится под угрозой срыва из-за его поддержки России. Выяснилось, что недавно он разговаривал по телефону с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, которому заявил, что российской угрозы «нет уже десятилетия». Болен считает, что победа Украины была бы худшим сценарием, а жизнь в Германии вызывает у артиста серьезные опасения.

В результате Болену пришлось извиняться за свои слова. Впрочем, смена позиции не гарантирует ему, что выступление состоится. Артист известен своей пророссийской позицией: он критиковал санкции против РФ и политику Запада, называя ситуацию с экономикой Германии «идиотизмом».

Уотерс стал изгоем

С 2022 года бывший лидер легендарной группы Pink Floyd басист Роджер Уотерс сталкивается с беспрецедентным давлением. Он один из немногих западных звезд, кто прямо и недвусмысленно поддерживает Россию еще с 2014 года. Тогда он назвал события на Украине незаконным госпереворотом, а в 2022 году музыкант обвинил администрацию президента Джо Байдена в развязывании украинского конфликта.

Недавно он рассказал, что его появление на российском телевидении вызвало критику. Уотерсу заявляли, что он теперь нигде не сможет выступать. Уотерса на Западе называют «представителем западной контрэлиты», и все его высказывания воспринимаются крайне негативно.

Германия против Тиля Швайгера

Немецкий актер и режиссер Тиль Швайгер еще в 2017 году заявил, что между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным однозначно выбрал бы последнего. Этого хватило, чтобы нарваться на хейт в соцсетях.

Какое-то время актер держался и говорил, что для немцев менталитет русских ближе, чем американцев, критиковал санкции, говоря о потерях для экономики Германии. В 2024 году его, похоже, все же сломали. В ноябре после очередной волны критики из-за визита в Белоруссию на съемки рекламы Швайгер заявил, что многие его слова «вырывались из контекста» и он «не поддерживал никаких политических или идеологических позиций».

Пенн заработал миллионы за селфи с ВСУ

Один из наиболее ярких и идейных противников РФ на Западе — актер Шон Пенн. После начала спецоперации он посетил Украину уже больше 10 раз, за что удостоился членства в черном списке МИД РФ.

Пенн делал селфи с самыми опасными боевиками, собирал донаты на вооружение для ВСУ, снимал восхваляющий Владимира Зеленского фильм и подарил ему свой «Оскар». В марте 2026 года он снова появился на Украине — в зоне боевых действий под Волчанскими Хуторами в компании фигуранта коррупционных дел Андрея Ермака.

Однако демонстративная любовь объясняется просто — Пенну хорошо платят. По данным американских СМИ, только за одну поездку актер получил 5 млн долларов. Деньги ему выплачивало Агентство по международному развитию США (USAID).

Деньги для Киева

Значительные суммы в поддержку киевского режима собирают Мила Кунис и Эштон Кутчер. Актриса, родившаяся на Украине, вместе с мужем организовала сбор средств через GoFundMe — только за первый месяц работы им удалось набрать 35 млн долларов.

Также миллион долларов из личных средств выделили Киеву актер Райан Рейнольдс и его жена Блейк Лайвли. Средства переводили и Дэниел Рэдклифф, и Стивен Спилберг.

Активную поддержку Киева оказывает лидер группы U2 Боно. Вместе с Шоном Пенном в 2025 году он привел украинских военных на Каннский кинофестиваль. Другой певец, британец Эд Ширан, записал совместную песню с украинской группой «Антитела» и передал заработанные деньги Украине.

Наконец, французский актер Ален Делон за несколько месяцев до своей смерти в интервью Зеленскому заявил, что если бы он был моложе на 50 лет, то взял бы ружье и пошел «убивать русских».