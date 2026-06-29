Лазарев рассказал о дружбе с Екатериной Волковой

Певец Сергей Лазарев рассказал о том, что из всех одноклассников поддерживает отношения только с актрисой Екатериной Волковой. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Воспоминаниями о школе Лазарев поделился в ходе «Московского выпускного 2026» в эфире МУЗ-ТВ.

«Так случилось, что я переехал в другой район, поэтому наши пути [с одноклассниками] разошлись. Единственная, с кем мы пересекаемся и общаемся — это Катя Волкова. Мы учились в параллельных классах, а в какой-то момент даже в одном классе учились», — рассказал он.

При этом певец подчеркнул, что считает профессию учитель одной из самых сложных, так как найти подход к каждому ребенку и заставить его учиться — очень непросто.

Ранее певец Филипп Киркоров, делясь воспоминаниями о своем школьном выпускном, заявил о том, что одноклассники ему очень сильно завидовали и попытались испортить праздник. При этом артист отметил, что половины тех, с кем он вместе учился в школе, уже нет в живых, а все остальные «рассосались по миру». Настоящим же другом для него остался только Максим Панов — сосед по парте.