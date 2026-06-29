Валя Карнавал накопила внушительный долг перед налоговой

У блогерши и звезды TikTok Вали Карнавал образовалась задолженность перед Федеральной налоговой службой. Сумма долга, согласно официальным данным ФНС, составила около 150 тысяч рублей.

В последнее время в Сети начали активно обсуждать возможный разрыв Вали Карнавал с бизнесменом Аргишти Эвояном. Сама блогерша не давала прямых комментариев на эту тему. Кроме того, Super выяснил, что у Аргишти уже был опыт семейной жизни — он состоял в браке с женщиной по имени Мария, которая родила ему ребёнка. В 2023 году бывшая жена бизнесмена подала на развод.

В марте Валя неожиданно поделилась воспоминаниями о работе официанткой. Артистка призналась, что этот непростой опыт многому её научил. Теперь она старается не повышать голос в общественных заведениях и держать эмоции под контролем: ведь сама убедилась, насколько сильно могут ранить резкие слова — особенно когда ты просто стараешься хорошо выполнять свою работу в сфере обслуживания.

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