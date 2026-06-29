Актер Роман Курцын объяснил, почему скрывал сына от публики. В интервью Starhit он объяснил, что теперь его сын стал уже взрослым парнем.

Сын Курцына Гордей родился в 2012 году. Недавно он появился в фильме «Малыш-каратист», а на фестивале «Евразия-Кинофест» актер впервые представил мальчика публике. У артиста спросили, почему он раньше прятал ребенка от общественности.

«В том то и дело, что он был ребенком, а сейчас уже взрослый парень. Он сам за себя отвечает и здесь выразил желание заявить о себе миру, так сказать. Мне кажется, он просто готов. У него психика устоялась, в этом году ему будет 14 лет. А маленькую дочку мою еще никто не видел», — заявил Курцын.

Он добавил, что пока его дочери 10 лет. Возможно, он представит ее, когда ей будет 14 лет. Девочка не хочет сниматься в кино и занимается акробатикой, любит животных и скачет на пони.