Прохор Шаляпин рассказал о примирении с Киркоровым

Певец Прохор Шаляпин рассказал о примирении с коллегой Филиппом Киркоровым. Как сообщает Super.ru, он поблагодарил артиста за «великодушие».

Ссора Шаляпина и Киркорова началась еще 18 лет назад. Шаляпин рассказывал, что причиной были интриги артиста. Тогда Прохор рассказал продюсеру Яне Рудковской о том, что Киркоров якобы советовал медиаменеджеру Ларисе Синельщиковой забирать часть дохода Билана в пользу Первого канала, тогда как Рудковской возмущался, что его подопечного хотят обобрать.

Прохор заявлял, что после этой ссоры и потери полезных контактов его карьера пошла под откос. Однако на днях восстановить общение удалось.

«Я давно хотел нивелировать негатив. Конечно, на эмоциях наговорил тоже, и пресса любит у нас раздуть, но в целом, я считаю, что топор войны зарыт, так что спасибо ещё раз Филиппу за его, так скажем, великодушие», — признался Шаляпин.

Накануне Шаляпин рассказывал, что не забыл обиду на Киркорова. В интервью Елене Ханге он заявил, что в один момент его решили убрать из телевизора по указанию ряда знаменитостей, в том числе и артиста.