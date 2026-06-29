Гарри Стайлс упал на сцене прямо во время своего концерта и встревожил фанатов
26 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне певец Гарри Стайлс оказался на полу прямо посреди выступления. Инцидент случился сразу после того, как артист выплюнул воду. Предположительно, он подавился и упал на пол. Об этом сообщает People.
Спустя примерно 17 секунд Стайлс поднялся, помахал зрителям на прощание и покинул сцену. В социальных сетях фанаты начали бурно обсуждать случившееся: в комментариях к видео поклонники недоумевали, почему никто из команды не спешил проверять самочувствие певца. На данный момент никаких официальных заявлений о состоянии здоровья артиста не было.
Концерт прошёл на фоне аномальной жары, побившей многолетние рекорды в Великобритании.
Ранее стало известно, что Гарри Стайлс и его возлюбленная — актриса Зои Кравиц — сделали парные татуировки. Внимательные поклонники выяснили, что это произошло после возникновения слухов о возможной помолвке.
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