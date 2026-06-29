Жену Игоря Николаева раскритиковали и сравнили с Наташей Королевой

Пользователи Сети раскритиковали и сравнили с певицей Наташей Королевой супругу музыканта Игоря Николаева Юлию Проскурякову.

В личном блоге жена исполнителя опубликовала видео с травой в носу. Подписчики отреагировали на кадры неоднозначно.

Сначала Проскурякова подверглась критике за необычную публикацию — якобы трава в носу вызывает неприятные ассоциации. После женщину сравнили с бывшей супругой Николаева Наташей Королевой.

— До Королевой очень далеко. Вид амебы. Ну честно, без обид. Молоды, а энергии и жизни в вас не чувствуется. Понимаю, сложно всю жизнь быть вторым планом, — высказалась одна из подписчиц.

Музыкант женился на Проскуряковой в 2010 году. У пары большая разница в возрасте — жена композитора младше его на 23 года. В 2015-м у них родилась дочь Вероника.

До этого Королева во время паблик-тока «Здоровая стройность» прокомментировала вопрос журналиста о внешнем сходстве с нынешней женой ее бывшего супруга Николаева.

В начале марта певица также заявила, что планирует сбросить лишний вес на российском аналоге «Оземпика». Решение артистка приняла после слов ее мужа, танцора Сергея Глушко, о ее весе.