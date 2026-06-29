Блогеры Валя Карнавал и Гоар Аветисян задолжали налоговой крупные суммы

Блогер и певица Валя Карнавал имеет непогашенную задолженность перед Федеральной налоговой службой, пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

Сумма долга составляет более 140 тысяч рублей. Аналогичные проблемы возникли у блогера Гоар Аветисян — ее долг достиг 320 тысяч рублей.

Валя Карнавал — российская видеоблогер, певица и актриса, известная по TikTok-роликам и хиту «Психушка». В 2020 году она переехала в Москву, присоединилась к Hype House и начала музыкальную карьеру. Снималась в сериалах и телепроектах, в 2025 году стала ведущей шоу на Первом канале.

Гоар Аветисян — российский бьюти-блогер, визажист и предприниматель, известная по видео с кардинальными преображениями. Она основала сеть салонов красоты, школу макияжа и бренд косметики, была номинирована в рейтинг Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа». Имеет многомиллионную аудиторию в соцсетях, выступает на телевидении.

Ранее, 1 июня, стало известно о налоговой задолженности двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой — более 705 тысяч рублей. В июне прошлого года счета спортсменки уже блокировались из-за долга в 818 тысяч рублей.