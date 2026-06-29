Мерзликин заговорил о сохранении семьи спустя год после развода

Андрей Мерзликин заговорил о семейных ценностях спустя год после развода со своей супругой Анной, с которой прожил около 20 лет. В беседе с Кино Mail артист подчеркнул, что для сохранения семьи очень важно уделять близким внимание и не пускать всё на самотёк.

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«Слово "ценности" затаскали в последнее время, но тем не менее это слово имеет очень глубокие аспекты. Это касается того, насколько хрупко и насколько тяжело приобретаются любого рода отношения, когда эти отношения рождают то чувство, которое мы называем семья. Очень важно беречь это. Очень быстро всё разваливается. Раньше нам казалось, что это что‑то навсегда, на всю жизнь, но оказывается, что семья нуждается в такой же заботе, как и всё вокруг. Как мы о себе заботимся, так же важно заботиться о тех людях, которые с нами», — подчеркнул Мерзликин.

Особое внимание актёр уделил значимости простого человеческого общения. Мерзликин отметил, что нередко близкие люди, даже проживая под одной крышей, остаются эмоционально далёкими друг от друга — просто потому, что не находят времени поговорить.

Напомним, брак Андрея Мерзликина с Анной Осокиной, продлившийся почти два десятилетия, завершился разводом в 2025 году. В семье выросли четверо детей: сыновья Фёдор и Макар, дочери Серафима и Евдокия.

Ранее Анна призналась, что после развода с актёром ей понадобилась помощь психолога. Уже на протяжении года она еженедельно встречается со специалистом.