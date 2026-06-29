Рената Литвинова уже две недели не выходит на связь в соцсетях

Поклонники Ренаты Литвиновой обеспокоены её молчанием в социальных сетях: артистка не появлялась в публичном цифровом пространстве почти две недели. Фанаты заметили, что последняя запись в её личном блоге датируется серединой июня.

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С 2022 года Рената Литвинова живёт во Франции. Раньше она охотно делилась в блоге моментами из повседневной жизни и рассказывала о гастролях, но сейчас её онлайн‑активность полностью прекратилась.

Основное внимание в последние годы Литвинова уделяет работе: она гастролирует с собственным спектаклем за границей.

Театральная деятельность по‑прежнему остаётся для неё одним из главных источников заработка. В России живёт мать Ренаты, и актриса время от времени приезжает к ней в гости.

В середине июня Рената Литвинова опубликовала кадры с необычной фотосессии, для которой она примерила образ «Смерти с косой».