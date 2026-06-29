Прилучный заявил, что выполнял опасный трюк на съемках "Холопа 3"

Российский актер Павел Прилучный рассказал в интервью РИА Новости, что снялся в опасной сцене на корабле в фильме "Холоп 3".

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"В одной из сцен мне нужно было забраться на самый верх мачты (а это больше 30 метров). И все это во время качки, когда судно постоянно кренит. У меня была страховка, но, когда ты ползешь вверх в реальном времени, а ребята-инструкторы в этот момент делятся историями в духе: "Вообще-то в шторм мы туда стараемся не лазить. Был случай, когда пришлось, так мы одного матроса потеряли... Ну, дело житейское, он просто молодой был, неопытный", — внутри начинается паника. Я думаю: "Я ведь тоже без опыта!" — рассказал артист.

По словам Прилучного, в итоге этот подлинный страх в глазах идеально лег на характер его персонажа. До этого режиссер Клим Шипенко допустил возможность выхода четвертой части франшизы "Холоп". Он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от зрительского интереса, поскольку сейчас трилогия считается завершенной.

Режиссер отметил, что с радостью относится к идее вернуться к франшизе. По словам Шипенко, актеры тоже разделяют его энтузиазм при работе над картиной. Он уверил, что никто не просыпается с мыслью: "Зачем я согласился сниматься в "Холопе"?" Все заряжены и полностью вовлечены в процесс. Первый "Холоп" вышел в 2020 году и стал рекордсменом российского проката.

Главные роли в фильме сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко. В 2024-м вышел сиквел "Холопа".