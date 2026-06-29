Младшая дочь Глюкозы высказалась о новом имидже матери

Младшая дочь российской певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, Вера Чистякова высказалась о новом имидже матери. Интервью с ней публикует Starhit.

По словам 14-летней девочки, она довольна внешностью родительницы. «Я кайфую от образа мамы», — заявила она.

При этом наследница артистки отметила, что хочет стать дизайнером. Она предположила, что ее первая коллекция будет вдохновлена имиджем матери. «Мама всегда дает мне правильный толчок, и хочется верить, что я смогу создать для нее сценические образы», — указала Чистякова.

Ранее в июне Глюкоза в откровенном виде пришла на вечеринку в Москве.