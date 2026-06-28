На концерте Макса Коржа в Германии развернули флаги России и Украины

Фанаты белорусского певца Макса Коржа развернули флаги России, Украины и Белоруссии во время его концерта. Об этом сообщает Life.

Выступление прошло 26 июня в городе на западе Германии — в Дюссельдорфе. Как отмечает издание, во время концерта поклонники размахивали также флагами из других стран.

В мае Telegram-канал Mash сообщал, что фанаты Макса Коржа пострадали в давке в Румынии. По данным канала, на выступление автора хита «Жить в кайф» в Бухаресте собралось около 40 тысяч человек. Некоторые зрители использовали фаера, после чего загорелся сценический реквизит. В результате этого началась паника и давка.

В общей сложности за помощью к врачам обратились 15 человек с предобморочным состоянием, ссадинами и порезами нижних конечностей. Утверждалось, что на концерте присутствовали россияне, молдаване, румыны и украинцы. Последние выкрикивали политические лозунги и пытались пронести на стадион украинские флаги, однако символику у них отбирали во избежание конфликтов во время концерта.