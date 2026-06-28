Сати Казанова в 3 раза подняла цены на корпоративы

Певица Сати Казанова в три раза подняла цены на свои корпоративные выступления. Она согласна выступить со старыми хитами только за 7,5 миллиона рублей, сообщает канал Shot.

По данным канала, 43-летняя солистка после выхода из декрета активно проводит корпоративы. Раньше она просила за выступление 2,5 млн. Теперь прослушивание ее новых этнических треков обойдется в 3,5 млн, а за старые песни (вроде «До рассвета») надо заплатить 7,5 млн.

В райдере певицы прописаны номер люкс, ванна и 2 килограмма соли Эпсома. Температура в гримерной должна составлять 22–24 градуса.

Сати стала адептом неоиндуистского течения, поэтому она ест только веганские салаты, супы и горячее из ресторана. В меню травяной чай, сельдерей, морковка, сухофрукты, две половинки авокадо.

Певица также просит охрану гримёрки и периметра перед сценой.

За несанкционированное размещение других артистов на афишах рядом с Сати предусмотрен штраф в 250 тысяч рублей.