Григорий Лепс отменил концерт в Сочи

Певец Григорий Лепс сообщил, что его концерт в Сочи, который должен пройти 28 июня, отменен.

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По словам музыканта, он со своей команды должен был вылететь из Москвы в Сочи для проведения шоу. Однако его рейс отменили в связи с введенными ограничениями в сочинском аэропорту. Билетов на другие рейсы нет.

Лепс пообещал вернуть слушателям деньги за несостоявшийся концерт.

— Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства. Очень жаль, что мы не увидимся. Мы всей командой заранее приехали в аэропорт, уже находились на борту самолета и были готовы вылететь в Сочи за сутки до концерта, понимая всю сложность текущей ситуации. К сожалению, обстоятельства сложились иначе, — написал Лепс в личном блоге.

В апреле музыкант и солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков арендовал частный джет за четыре миллиона рублей, чтобы долететь из Хабаровска в Якутск для проведения концерта.

Ранее певец Николай Басков рассказал, что застрял в аэропорту Пулково из-за атаки украинских дронов на Москву. По словам артиста, он вместе с другими пассажирами ожидал вылета более шести часов. Музыкант отметил, что экипаж не разрешил ему покинуть самолет.