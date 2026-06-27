Дмитрий Дибров оправдался за падение с лестницы в клубе

Телеведущий Дмитрий Дибров впервые прокомментировал сообщения о своей госпитализации после инцидента в одном из заведений Москвы. По его словам, распространяемая в СМИ информация не соответствует действительности.

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Дибров заявил, что чувствует себя хорошо и призвал не путать новости со сплетнями. При этом он подтвердил лишь то, что действительно советует молодым людям читать произведения Федора Достоевского.

— Все прекрасно. Вы видите разницу между новостями и сплетнями? Я действительно рекомендую молодым людям читать Достоевского. Это правда. Но дело в том, что ко мне, как и к вам, подходят за день миллион всяких молодых людей и девушек, — заявил Дибров в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Дмитрий Дибров разбил голову во время отдыха

После перелома руки телеведущий Дмитрий Дибров перенес операцию и сейчас уже находится дома. Об этом рассказала его бывшая жена Полина Диброва.

Так она прокомментировала информацию о том, что рука Дмитрия Диброва якобы может частично потерять подвижность после его падения с лестницы. Telegram-канал Mash писал, что если шоумен не согласится на операцию, ему якобы грозит отек нервных окончаний и онемение пальцев на правой конечности.