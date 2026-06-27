Боня уволила дочь Анджелину из своего реалити-шоу и забрала у нее все карты
Блогер Виктория Боня заявила в личном блоге, что отстранила дочь Анджелину от участия в своем реалити-шоу.
По словам блогера, девочка отказывается сниматься, несмотря на крупные суммы, которые регулярно тратит на личные расходы.
— Я сказала Анджелине, что она уволена из этого реалити-шоу. Больше я ее просить не буду ни о чем, — рассказала Боня.
Телеведущая призналась, что рассчитывала на дочь, которая будет помогать с созданием контента, если хочет свободно распоряжаться деньгами. Однако подросток, по словам Виктории, часто отказывался от съемок, ссылаясь на нежелание появляться в кадре.
После очередного конфликта Боня заблокировала банковские карты дочери. Впрочем, без карманных денег Анджелина не осталась: финансовую помощь ей оказала бабушка, которая перевела внучке тысячу евро на личные расходы.
Боня в новом выпуске своего проекта Luxury Lifestyle рассказала о напряженном разговоре с 14-летней дочерью Анджелиной, отцом которой является ирландский миллиардер Алекс Смерфит.
Поводом для разногласий стали запросы дочери касательно празднования дня рождения, который Анджелина мечтала отметить в Монако в кругу друзей.