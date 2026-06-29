Лерчек раскрыла свой самый главный страх

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) призналась в интервью Надежде Стрелец, что очень переживала, как воспримут ее болезнь дети.

Лерчек ходила с дочерью и сыновьями к психологу после того, как рассказала, что больна раком. Тогда дочь призналась блогерше, что боится ее кончины.

"Впервые в жизни я поняла, что боюсь не своей болезни, а боюсь того, как это воспримут мои дети. Боюсь больше всего за них", — поделилась знаменитость.

В том же интервью Чекалина рассказала о возможных причинах развития у нее рака желудка. Она считает, что к раку могло привести большое количество гормональных средств, которые она принимала во время процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) — все трое ее детей в браке с Артемом Чекалиным были рождены именно так.

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При этом, подчеркивала блогерша, для рождения сына Даниэля от нового возлюбленного Луиса Сквиччиарини ЭКО не понадобилось. Кроме того, как считает знаменитость, на развитие рака мог повлиять стресс, перенесенный из-за возбужденного против нее дела об уклонении от уплаты налогов.