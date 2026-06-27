Хаски заработает миллионы за четыре минуты шоу

Российский рэпер Хаски (настоящее имя Дмитрий Кузнецов) заработает 4,5 млн рублей за выступление на финале Медиафутбольной лиги в «Лужниках». Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на спорте».

В перерыве матча Хаски исполнит четыре трека. Предварительно, на шоу прозвучат его хиты «Бит шатает голову», «Панелька», «Пуля-дура» и трек из нового альбома «Ветром Снегом Зноем».

Накануне сообщалось, что российский актер и шоумен Иван Ургант провел секретную свадьбу на самом дорогом курорте в Казани, получив за свое выступление $100 тыс. (почти 7,5 млн рублей).

По информации журналистов, мероприятие состоялось в минувшие выходные в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» на берегу реки Волги. Заказчик арендовал все 50 номеров, заплатив за это 9 млн рублей.