Оксана Фандера и Филипп Янковский тайно расстались после 36 лет брака

Знаменитая актерская чета приняла решение завершить совместную жизнь без громких публичных заявлений и скандалов. Несмотря на многолетнюю репутацию одной из самых крепких и гармоничных пар отечественного кинематографа, супруги фактически перестали быть семьей.

Известные артисты уже несколько лет проживают раздельно за пределами общего государства и строят свой быт независимо друг от друга. Наследник знаменитой творческой династии нарушил негласное семейное правило о единственном браке на всю жизнь, которому строго следовал его отец. Представители ближнего окружения знаменитостей заявляют, что бывшие влюбленные теперь встречаются исключительно во время проведения редких семейных торжеств.

Материал о скрываемых подробностях личной жизни звезд кино опубликовало сетевое издание KP.RU. При этом светские журналисты исключают измену в качестве главного повода для разрыва многолетнего союза. Сама актриса ранее неоднократно призывала к философскому отношению к мужской полигамии и рекомендовала женщинам проявлять мудрость, не устраивая тотального контроля за действиями своих спутников.

Ранее актриса столкнулась с большим количеством негатива в свой адрес после того, как опубликовала в Telegram-канале фотографию балкона с флагом Украины.