Больная раком Лерчек рассказала, как ей удается вести активный образ жизни

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказала, как ей удается хорошо выглядеть и вести активный образ жизни, находясь на четвертой стадии рака желудка.

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По словам девушки, в этом ей помогают близкие люди и настрой.

— Временами мне плохо, но временами я чувствую себя хорошо. И в те моменты, когда мне хорошо, то я беру от жизни все. Я не знаю, сколько мне осталось. Может быть, мне осталось три месяца, а может 30 лет, — сказала знаменитость.

Ранее журналист и телеведущий Отар Кушанашвили раскритиковал Чекалину за то, как она ведет себя во время борьбы с болезнью. Он отметил, что обычно пациенты с таким заболеванием не могут покинуть палаты, а Лерчек ходит на мероприятия и активно ведет социальные сети.

Многие не верят в диагноз блогера, так как она продолжает заниматься спортом и ходить в фитнес-зал при онкологии и перенесенной операции на позвоночник. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал, можно ли при химиотерапии заниматься спортом.