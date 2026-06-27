Подписчики израильских СМИ раскритиковали посольство Украины в Тель-Авиве из-за истории с популярным российским рэпером Джиганом. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне украинская дипмиссия направила официальную ноту в МИД Израиля в связи с приглашением российского рэпера еврейского происхождения родом из Одессы.

В посольстве подчеркнули, что в январе 2023 года он был внесен в санкционный список Совбеза Украины.

Публикации в региональных СМИ и мессенджерах об этом дерзком шаге Украины вызвали резкую реакцию у подписчиков.

Комментаторы напомнили о том, что Киев в последние месяцы постоянно вмешивается в жизнь израильтян, диктует им, как жить, что покупать, с кем дружить, а с кем нет.

В частности, уточнили пользователи, украинские госдеятели устроили истерику из-за того, что в Израиль прибыли сухогрузы с зерном, предположительно из России.

«Какое право имеет Украина вякать?» — поинтересовались израильтяне.

Комментаторы подчеркнули, что любое событие в мире вызывает недовольство у нацистов, они постоянно критикуют всё и всех.

Пользователи констатировали, что рады приезду Джигана в Израиль, выразили надежду на новые концерты, а также на приезд и других российских звезд.