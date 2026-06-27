Блогер Сардаров пожаловался, что чашка кофе в швейцарском Цюрихе стоила 20 евро

Российский блогер Амиран Сардаров рассказал, что он испытывал шок от цен, находясь в другой стране.

По его словам, больше всего его удивила стоимость чашки кофе в Швейцарии. Сардаров вспомнил, как отправился в дорогой ресторан в Цюрихе.

— В Цюрихе я охренел от цены за чашку кофе. Она каких-то безумных денег стоила, 20 евро (примерно 1,7 тысячи рублей — прим. «ВМ») или что-то около того, — вспомнил блогер в беседе с Lenta.ru.

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