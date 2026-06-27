«Едва не задавили»: критик Соседов рассказал, что с ним произошло в Риме

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Teleprogramma.org рассказал, что недавно посетил его любимый город — Рим, а также поделился, что с ним произошло во время поездки.

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Говоря о том, какое у него любимое место в итальянской столице, Соседов признался, что очень любит площадь Испании, фонтан Треви, хотя он указал, что сейчас там «сумасшествие». Он пояснил, что на маленькой площади огромное количество желающих увидеть эту достопримечательность.

Собеседник издания поделился, что полгода назад местные власти решили взимать плату с туристов желающих посетить площадь, и, чтобы спуститься к фонтану Треви, нужно заплатить два евро, но очередь все равно стоит огромная. Критик подчеркнул, что раньше такого «вертепа» не было.

«Но меня едва не задавили на этой площади. Это был какой-то ужас! Страшное дело!», — раскрыл Соседов.

Он отметил, что был там в воскресенье, поразившись тому, какая была давка. Тем не менее критик уточнил, что скульптура, входящая в один ансамбль с фонтаном Треви, — необыкновенной красоты.