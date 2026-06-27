Семенович раскритиковала мужчин, которые делают спутнице замечания из-за еды

Певица Анна Семенович в программе «12 вопросов взрослому» эмоционально высказалась о мужчинах, которые во время свидания позволяют себе делать спутнице замечания по поводу количества еды.

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Звезда не понимает, почему женщина должна сдерживать себя на романтическом ужине, если на самом деле хочет нормально поесть.

— Кто придумал эти правила? Кто их написал и где? Я ем с аппетитом, ем вкусно, хорошо и на свиданиях, и дома, и вообще, где бы я ни была, — отметила артистка.

По словам Семенович, она прекратит общение с мужчиной, если он упрекнет ее за лишние позиции в заказе в ресторане.

— Если бы на свидании мужчина сделал мне замечание, что я много поела, я бы встала, развернулась и ушла. И больше с тем мужчиной на свидание не ходила. В смысле, я много поела? Если у тебя нет денег меня накормить, я сама за себя заплачу, — сказала знаменитость.

Ранее Анна Семенович поделилась своим видением роли женщины в современном обществе. Она подчеркнула необходимость финансовой независимости, но добавила, что, несмотря на важность самостоятельности, работа не должна идти вразрез с семейными обязанностями.