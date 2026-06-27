Семенович раскритиковала мужчин, которые делают спутнице замечания из-за еды
Певица Анна Семенович в программе «12 вопросов взрослому» эмоционально высказалась о мужчинах, которые во время свидания позволяют себе делать спутнице замечания по поводу количества еды.
Звезда не понимает, почему женщина должна сдерживать себя на романтическом ужине, если на самом деле хочет нормально поесть.
— Кто придумал эти правила? Кто их написал и где? Я ем с аппетитом, ем вкусно, хорошо и на свиданиях, и дома, и вообще, где бы я ни была, — отметила артистка.
По словам Семенович, она прекратит общение с мужчиной, если он упрекнет ее за лишние позиции в заказе в ресторане.
— Если бы на свидании мужчина сделал мне замечание, что я много поела, я бы встала, развернулась и ушла. И больше с тем мужчиной на свидание не ходила. В смысле, я много поела? Если у тебя нет денег меня накормить, я сама за себя заплачу, — сказала знаменитость.
Ранее Анна Семенович поделилась своим видением роли женщины в современном обществе. Она подчеркнула необходимость финансовой независимости, но добавила, что, несмотря на важность самостоятельности, работа не должна идти вразрез с семейными обязанностями.