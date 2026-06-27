Выступление Shamana вырезали из эфира

Известный певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) вышел на сцену во время Всероссийского бала выпускников в Кремлевском дворце. Его появление вызвало бурную радость у школьников, пишет портал Ura.ru.

По данным портала, Дронов спешил на другие площадки, но все же уделил значительное внимание выпускникам — спел для их две песни, спустился в зал, где вместе со школьниками исполнил композицию «Я — русский».

Многие молодые люди вскочили со своих мест, танцевали, активно подпевали артисту.

«Со стороны этот момент смотрелся очень масштабно», — отметили авторы статьи.

Кроме того, школьники попросили о совместной фотосессии и автографах. Shaman отказал, сославшись на занятость, также не стал проводить даже короткую пресс-конференцию за кулисами.

Большая часть выступления певца в эфир не попала, отметили журналисты. Они добавили, что телевизионщики вставили в передачу только две песни, исполненные в самом начале.

Ранее сообщалось, что в Москву пригласили школьников практически из всех регионов России, в том числе из ДНР и ЛНР.

Перед выпускниками в Кремлевском дворце выступили такие звезды, как Shaman, Алсу, группа Artik & Asti, Dabro, Galibri & Mavik, Gayazov$ Brother$, Татьяна Куртукова и Люся Чеботина.