Актрису Екатерину Волкову повторно госпитализировали

Российскую актрису Екатерину Волкову снова доставили в медицинскую клинику, где она проходила лечение от острого синусита, но уже с осложнением. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил Starhit со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, гастрольный тур по России, в который отправилась Волкова после лечения, оказался слишком тяжелым для организма артистки, не успевшего полностью восстановиться. Кроме того, во время поездки Волкова заразилась гриппом, что еще сильнее ухудшило ее состояние.

— Сейчас артистка чувствует себя плохо, ее и до этого мучили сильная слабость и недомогание. Несмотря на это, она продолжала работать, однако такая нагрузка, по всей видимости, лишь усугубила ситуацию. Сколько времени Волковой предстоит провести в больнице на этот раз, пока неизвестно, — передает портал.

21 июня актриса сообщила, что ее госпитализировали, не уточнив причину. 23 июня она рассказала, что прервет лечение ради запланированных гастролей. При этом Волкова поблагодарила врачей за оказанную помощь и поддержку. Позже ТАСС сообщил, что причиной госпитализации актрисы стал острый синусит.