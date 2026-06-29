Актрису Екатерину Волкову повторно госпитализировали

Актрису Екатерину Волкову снова госпитализировали в больницу. Как сообщает Starhit, артистка подхватила грипп, что еще сильнее ухудшило ее состояние.

21 июня СМИ сообщили о госпитализации Волковой. Ее доставили в клинику «Лапино», где, как выяснилось позже, она проходила лечение от острого синусита. Долго оставаться в больнице артистка не смогла: она не стала отменять запланированные гастроли.

Однако спешка с восстановлением обернулась новыми проблемами. По информации издания, Волкову снова госпитализировали, но уже с осложнением. Гастрольный тур оказался слишком тяжелым. Более того, она заразилась гриппом.

По словам источника, сейчас артистка чувствует себя плохо, ее мучают сильная слабость и недомогание. Сколько времени потребуется Волковой на восстановление в этот раз — пока неизвестно. Актриса пока не выходила на связь и не комментировала информацию о повторной госпитализации.