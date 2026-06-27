Скандальная ночь в клубе породила слухи о разрыве Диброва с Гусевой

Скандальная вечеринка в престижном ночном клубе в Москве породила слухи о том, что известный телеведущий Дмитрий Дибров расстался со своей новой возлюбленной, нутрициологом Екатериной Гусевой, и завел двух новых, пишет «Комсомольская правда».

Журналисты заметили, что в последнее время имя телезвезды прочно поселилось в прессе, постоянно всплывает в связи с различными пикантными историями и скандалами.

В последнее время интерес СМИ прикован к вечеринке — в первые дни все обсуждали падение Диброва с лестницы, сочувствовали телеведущему, гадали, выживет ли он или родственникам уже можно делить наследство.

После того, как выяснилось, что шоумен выжил, репортеры стали обсуждать поведение Диброва на вечеринке, попавшие в сеть кадры, на которых телеведущий запечатлен с красавицами Катей и Волгой Король.

На фоне этого в интернете сразу же поползли слухи о расставании Дмитрия Александровича с дамой, которая утешила его после ухода Полины Дибровой, и обретении целой когорты новых возлюбленных, отметили авторы статьи.

«Нет, Катюша и Дмитрий по-прежнему вместе. Это все слухи, что он пытался уехать из клуба с какими-то дамами», — опровергла слухи подруга Диброва и Гусевой певица Анна Калашникова.

По ее словам, влюбленные должны были поехать на вечеринку вместе, но Екатерина не смогла выбраться — была занята детьми.

«Нет, это неподтвержденные слухи, мы с Дмитрием в отношениях», — уточнила, в свою очередь, Гусева.

Нутрициолог разъяснила, что историю с падением излишне раздули, насытили лишними деталями. Она добавила, что у Диброва нет травм, только ушибы и синяки, он восстанавливает и скоро будет в полном порядке.