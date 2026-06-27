Стал известен размер долга актера Панина* перед налоговой

У актера Алексея Панина* образовался долг перед налоговой инспекцией в 2,5 млн рублей. Сейчас он живет в США и, видимо, не собирается решать финансовые проблемы в России, пишет канал Mash.

В прошлом сентябре с Панина* пытались взыскать 411 тысяч рублей по кредитам. Но исполнительное производство закрыли, поскольку приставы не обнаружили имущества и денег на счетах. При этом долги по налогам и сборам остались, они составляют 212 тысяч рублей.

Сейчас Панин* живёт в Лос-Анджелесе. Вместе с актрисой Ольгой Силиной он играет в спектакле «Скамейка» — билеты стоят от 3 до 9 тысяч рублей. Осенью они планируют гастроли в Британии.

Также иноагент снялся в фильме «Мой отец хочет пиво» вместе со своей 18-летней дочерью Анной.

В 2024 году суд заочно приговорил Панина* к 6 годам колонии за оправдание терроризма после публикации о теракте на Крымском мосту в октябре 2022-го.

* признан в России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.