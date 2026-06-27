«Неожиданно»: вдову Левкина заметили в Москве в свадебной фате

Вдову Владимира Левкина Марусю заметили на закрытой премьере в Москве. В этот вечер она была в главном аксессуаре всех невест. Фата, к слову, смотрелась на ней не только очень эффектно, но и неожиданно. Что это значит, Маруся откровенно рассказала корреспондентам «МК».

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Маруся Левкина после ухода знаменитого мужа периодически выходит в свет. На днях она появилась на премьере фильма «Касса невест». Перед началом показа всем присутствующим девушкам предлагали надеть фату. Маруся от главного свадебного атрибута не отказалась.

- Видите, она все-таки на мне не держится, - вздохнула Маруся в разговоре с корреспондентами «МК». – На самом деле, я очень не хотела сегодня ее примерять на себя. Но потом все же решила поддержать фильм своих друзей. Видите, фата у меня несколько игровая.

Маруся вспоминает: во время настоящей свадьбы фата у нее была роскошная.

- Очень красивая, длинная, - пустилась в воспоминания вдова прославленного певца. – Я, кстати, поняла, что фата, оказывается, - только красивый аксессуар на свадьбу. Никакие приметы, связанные с ней, не срабатывают, Слава Богу. В детстве я все время надевала мамину фату. А есть такая примета: «Если будешь одевать фату, замуж не выйдешь». К счастью, я на собственном опыте поняла, что эта примета не работает.

Между тем, Левкина дала ясно понять: к изменения в личной жизни она пока не готова. И ответить, будет ли готова когда-нибудь, она пока не может.

- Наверное, сейчас рано об этом говорить, - пояснила Маруся. – Я себя по-прежнему чувствую женой самого любимого человека.

Напомним, что Владимир Левкин ушел из жизни осенью 2024-го года. За несколько дней до этого экс-солист группы «На-На» попал в больницу. Медики предпринимали все возможное, чтобы спасти прославленного артиста, но, к несчастью, этого сделать не удалось.